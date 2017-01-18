Сенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы Пентагона

В конце прошлого года Трамп предложил на этот пост ветерана Афганистана и Ирака Джеймса Мэттиса

Комитет сенаторов одобрил кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона, сообщило в среду агентство Associated Press.

Ранее Комитет Сената США по военным делам проголосовал за то, чтобы Дж.Мэттис в виде исключения смог возглавить Пентагон, несмотря на то, что, вопреки действующим правилам, не прошло семи лет с момента его ухода с военной службы. Теперь одобрить кандидатуру предстоит американскому Сенату.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил на этот пост генерала в отставке Джеймса Мэттиса, который участвовал в операциях на территории Афганистана и Ирака в начале 2000-х годов. За свое непримиримое отношение к исламистам генерал получил прозвище "Безумный пес".

За последние месяцы Мэттис заявлял, что готов помочь Трампу выстроить отношения с Россией, однако обвинял ее в противодействии НАТО.