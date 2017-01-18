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Сенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы Пентагона http://www.segodnya.ua/img/article/7896/13_main.1484774034.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/13_tn.1484774034.jpg Мир В конце прошлого года Трамп предложил на этот пост ветерана Афганистана и Ирака Джеймса Мэттиса

Сенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы Пентагона

Сегодня, 23:13

В конце прошлого года Трамп предложил на этот пост ветерана Афганистана и Ирака Джеймса Мэттиса

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис, фото AFP
Дональд Трамп и Джеймс Мэттис, фото AFP

Комитет сенаторов одобрил кандидатуру Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона, сообщило в среду агентство Associated Press.

Ранее Комитет Сената США по военным делам проголосовал за то, чтобы Дж.Мэттис в виде исключения смог возглавить Пентагон, несмотря на то, что, вопреки действующим правилам, не прошло семи лет с момента его ухода с военной службы. Теперь одобрить кандидатуру предстоит американскому Сенату.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил на этот пост генерала в отставке Джеймса Мэттиса, который участвовал в операциях на территории Афганистана и Ирака в начале 2000-х годов. За свое непримиримое отношение к исламистам генерал получил прозвище "Безумный пес".

За последние месяцы Мэттис заявлял, что готов помочь Трампу выстроить отношения с Россией, однако обвинял ее в противодействии НАТО.
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Источник:

Интерфакс

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