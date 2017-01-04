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Серена Уильямс: "Не могу цензурно описать свою игру" http://www.segodnya.ua/img/article/7855/18_main.1483530194.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/18_tn.1483530194.jpg Мир Знаменитая американская теннисистка прокомментировала поражение от 72-й ракетки мира

Серена Уильямс: "Не могу цензурно описать свою игру"

Сегодня, 23:27

Знаменитая американская теннисистка прокомментировала поражение от 72-й ракетки мира

Серена Уильямс. Фото Instagram
Серена Уильямс. Фото Instagram

Американка Серена Уильямс прокомментировала поражение от своей соотечественницы 72-й ракетки мира Мэдисон Бренгл со счетом 4:6, 7:6, 4:6 во втором круге турнира в Окленде.

"Я думаю, что играла… Не могу подобрать пристойное слово. Я не смогла привыкнуть к ветру и допустила 88 невынужденных ошибок – это ужасно много. Нельзя рассчитывать на победу, так много ошибаясь.

Однако соперница играла в тех же условиях. Возможно, ей комфортнее играть при такой погоде, но меня почему-то ветер очень раздражал. Я не смогла поймать ритм, не смогла наладить прием. Это немного расстраивает, учитывая, как упорно я работала в межсезонье, но радует, что в Мельбурне погода будет совсем другой.

Мэдисон, безусловно, сыграла гораздо лучше меня. Не думаю, что я когда-нибудь делала 88 невынужденных ошибок в своей карьере. Я могла бы узнать это у Google, и он наверняка подтвердит. Так что нет никакой необходимости оглядываться на эту паршивую игру", – передает слова Уильямс официальный сайт WТА.

Ранее сообщалось, что Уильямс проиграла теннисистке не из топ-70 впервые с марта 2014 года, когда она уступила словачке Яне Чепеловой в Чарльстоне со счетом 4:6, 4:6.
Серена Уильямс, теннисистка

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Источник:

WTA

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