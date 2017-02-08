Серия торнадо обрушилась на Луизиану: катастрофические последствия
Смерчи вырывали с корнем деревья и срывали крыши с домов. Пострадали 20 человек
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Десятки человек пострадали в результате трех торнадо, обрушившихся на южную часть американского штата Луизиана, пишет AFP.
В результате удара стихии пострадали как минимум 20 человек. Около 15 тысяч жителей города и окрестностей остались без электричества, полностью или частично разрушены сотни домов и других строений.
Смерчи вырывали с корнем деревья и срывали крыши с домов. Зафиксированы утечки газа.
В настоящее время власти Луизианы только начали оценку ущерба, причиненного стихийным бедствием.
Кроме того, власти США предупреждают, что в связи с сезоном ураганов в зоне риска сейчас находятся около трех миллионов жителей американских штатов Луизианы, Миссисипи и Алабамы.
Ранее сообщалось, что серия мощных торнадо прошла через Флориду и Среднеатлантические штаты Америки. Три человека погибли и десятки тысяч остались без света.
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