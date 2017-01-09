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Сестры Роналду откровенными нарядами затмили новую девушку футболиста (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/76_main.1483996983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/76_tn.1483996983.jpg Мир Игрок "Реала" сфотографировался с новой наградой и своей семьей

Сестры Роналду откровенными нарядами затмили новую девушку футболиста (фото)

Сегодня, 23:23

Игрок "Реала" сфотографировался с новой наградой и своей семьей

Криштиану Роналду со своими родственниками и девушкой. Фото AFP
Криштиану Роналду со своими родственниками и девушкой. Фото AFP

Победитель The Best FIFA Football Awards 2016 португальский футболист Криштиану Роналду после получения награды лучшему футболисту года разделил радость со своими близкими.

Сразу после пламенной речи со сцены футболист сфотографировался со своими родственниками и новой девушкой Джорджиной Родригес.

Сестры португальца Лилиана Катя и Эльма Авейру своими откровенными нарядами затмили даже спутницу брата. Также поддержать Криштиану приехала его мама Мария Долореш и сын Криштиану Роналду-младший

В 2016 году Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.

Ранее он получил от France Football награду "Золотой мяч".

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футбол, Криштиану Роналду, FIFA's Best

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Источник:

Сегодня|Спорт

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