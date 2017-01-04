Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Сестры Уильямс сенсационно выбыли из турнира в Окленде http://www.segodnya.ua/img/article/7855/10_main.1483527188.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/10_tn.1483527188.jpg Мир Серена Уильямс проиграла в матче второго круга, а Венус Уильямс снялась из-за травмы руки

Сестры Уильямс сенсационно выбыли из турнира в Окленде

Сегодня, 14:29

Серена Уильямс проиграла в матче второго круга, а Венус Уильямс снялась из-за травмы руки

Серена Уильямс. Фото Instagram
Серена Уильямс. Фото Instagram

Сестры Серена и Венус Уильямс из США, которые были первой и второй ракетками теннисного турнира в новозеландском Окленде, завершили выступление на соревнованиях, призовой фонд которых составляет более 226 тысяч долларов.

Серена Уильямс в матче второго круга уступила своей соотечественнице Мэдисон Бренгл, 72-й ракетке мира, со счетом 4:6, 7:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Венус Уильямс переиграла в первом круге новозеландку Джэйд Льюис со счетом 7:6, 6:2, но потом из-за травмы руки не сумела выйти на встречу второго раунда с японкой Наоми Осакой и снялась с турнира.
Серена Уильямс, Венус Уильямс, теннисистка

Вы сейчас просматриваете новость "Сестры Уильямс сенсационно выбыли из турнира в Окленде". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Серена Уильямс сказала "да!": знаменитая теннисистка выйдет замуж за Алексиса Оганяна

29 Декабря 2016, 22:34

Вторая ракетка мира объявила о помолвке с совладельцем сайта Reddit

Теннис

Серена Уильямс. Фото Instagram

Серена Уильямс: "Если бы я была мужчиной, меня бы давно назвали лучшим спортсменом в истории"

19 Декабря 2016, 18:18

Американская теннисистка считает, что к ней относятся предвзято в связи с полом и цветом кожи

Звезды

Мария Шарапова. Фото: Instagram

Мария Шарапова в бикини проводит отпуск на Гавайях

2 Января, 11:00

Теннисистка отправилась на остров Ланаи

Украина

Элина Свитолина. Фото Instagram

Лучшая украинская теннисистка начала сезон с победы в Австралии

2 Января, 10:16

Элина Свитолина обыграла Монику Пуиг в первом раунде турнира в Брисбене

Мир

Ана Иванович. Фото AFP

Теннисистка Ана Иванович после завершения карьеры займется бизнесом

29 Декабря 2016, 12:02

Спортсменка хочет попробовать себя в индустрии моды и красоты

Мир

Эжени Бушар. Фото Instagram

Знаменитая теннисистка Эжени Бушар сделала селфи в уборной

28 Декабря 2016, 12:48

Канадская спортсменка показала свою "борьбу с волосами"

Мир

Мария Шарапова возле елочки. Фото Instagram

Мария Шарапова сделала планку верхом на фанатах

27 Декабря 2016, 14:27

Теннисистка предупредила своих поклонников, что на Рождество много кушала

Мир

Петра Квитова поблагодарила за цветы. Фото Twitter

Раненую грабителем теннисистку Петру Квитову завалили цветами (фото)

25 Декабря 2016, 23:41

Чешская теннисистка из-за травмы руки сможет вернуться на корт лишь через полгода

Украина

Марта Костюк, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая получат награду от Tennis Europe. Фото btu.org.ua

Юношеская сборная Украины по теннису стала "Командой года" по версии Tennis Europe

25 Декабря 2016, 23:11

Чемпионки мира и Европы удостоились награды от Европейской теннисной ассоциации

Мир

Ли На. Фото Facebook

Экс-первая ракетка Китая Ли На родила второго ребенка (фото)

24 Декабря 2016, 18:34

Новорожденного мальчика назвали Сапацзоу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.