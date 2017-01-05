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Север Германии накрыло крупнейшее наводнение за 10 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7858/4_main.1483627207.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/4_tn.1483627207.jpg Мир Ураган снес несколько контейнеров с датского судна, и на немецком острове наступила "внеочередная Пасха"

Север Германии накрыло крупнейшее наводнение за 10 лет

Сегодня, 16:39

Ураган снес несколько контейнеров с датского судна, и на немецком острове наступила "внеочередная Пасха"

В Германии - сильнейшее с 206 года наводнение. Фото: архив.
В Германии - сильнейшее с 206 года наводнение. Фото: архив.

Ливневые дожди и ураган "Аксель" спровоцировали на побережье Балтийского моря в Германии крупнейшее наводнение с 2006 года.

В результате улицы городов затопило, некоторые машины оказались в воде. Серьезно повреждены многие закусочные и прилавки уличных торговцев, жертв и пострадавших пока нет.

На берег немецкого острова Лангеог вынесло десятки тысяч пасхальных яиц с игрушками

Наводнение наблюдается в различных городах и населенных пунктах – от Киля до курортного острова Узедом у границы с Польшей. Сильнее всего затопило города Росток и Штральзунд, в портовом городе Висмар зафиксирован уровень воды на 1,83 метра выше нормального.

Как сообщает Deutsche Welle, ураган "Аксель" снес несколько контейнеров с судна датской фирмы Reederei Maersk, проходившего мимо немецкого острова Лангеог, в результате чего на берег вынесло десятки тысяч пасхальных яиц с игрушками.

Наводнения происходят в Германии регулярно, но обычно они приходятся на весну, и коммунальные службы успевают подготовиться к ним и быстро справиться с последствиями.

Однако наводнение в 2006 году стало исключением из правил. Особенно тяжелой была ситуация на востоке страны. Уровень воды в реке Эльба вырос до отметки в 7,5 метра. В итоге пришлось эвакуировать 25 тыс. жителей Дрездена и пригородов.

Напомним, метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра.

При этом ураганный ветер немного стих, сообщает телевещатель ARD. На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остальной части острова. Еще на одном острове Германии – Узедоме – повреждения оказались более существенными.

На востоке и юге Германии не исключены сильные снегопады и ливни с градом. В пятницу по всей Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах – до минус 20.
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Источник:

Интерфакс

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