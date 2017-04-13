Северная Корея готовит новые ядерные испытания – NYT

В этом десятилетии Корея уже провела 5 ядерных испытаний, новый взрыв может оказаться самым мощным из всех испытаний

Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея в ближайшее время может провести новый подземный ядерный взрыв. Об этом сообщает The New York Times, передает "РБК-Украина".

В этом десятилетии Корея уже провела 5 ядерных испытаний. Новый взрыв может оказаться самым мощным из всех испытаний.

"Ядерные испытания Северной Кореи неуклонно становятся более разрушительными, и страна продолжает преследовать свою давнюю цель – установить ядерную боеголовку на межконтинентальную ракету, способную достигать целей по всему миру", – отмечает издание.

При изучении спутниковых изображений эксперты наблюдали активную деятельность на горе Мантап, высотой в милю, где Северная Корея проводит свои ядерные испытания. Под горой была выкопана система тоннелей для пяти предидущих ядерных испытаний. По словам аналитиков, Северная Корея часто связывает важные даты с демонстрацией военной силы. Она может провести ядерные испытания в день рождения основателя страны Ким Ир Сена, 15 апреля, в эту субботу. Ким Ир Сен – дед нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

Недавно Соединенные Штаты направили авианосец и другие военные корабли к Корейскому полуострову для демонстрации силы, чтобы заставить КНДР отказаться от испытания ядерного оружия. Напомним, в Японии допускают вероятность химической или ядерной атаки со стороны КНДР.