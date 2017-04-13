Северная Корея готовит новые ядерные испытания – NYT

Сегодня, 13:37

В этом десятилетии Корея уже провела 5 ядерных испытаний, новый взрыв может оказаться самым мощным из всех испытаний

Флаг Северной Кореи, закрытого государства. Фото AFP
Флаг Северной Кореи, закрытого государства. Фото AFP

Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея в ближайшее время может провести новый подземный ядерный взрыв. Об этом сообщает The New York Times, передает "РБК-Украина".

В этом десятилетии Корея уже провела 5 ядерных испытаний. Новый взрыв может оказаться самым мощным из всех испытаний.

"Ядерные испытания Северной Кореи неуклонно становятся более разрушительными, и страна продолжает преследовать свою давнюю цель – установить ядерную боеголовку на межконтинентальную ракету, способную достигать целей по всему миру", – отмечает издание.

При изучении спутниковых изображений эксперты наблюдали активную деятельность на горе Мантап, высотой в милю, где Северная Корея проводит свои ядерные испытания. Под горой была выкопана система тоннелей для пяти предидущих ядерных испытаний. По словам аналитиков, Северная Корея часто связывает важные даты с демонстрацией военной силы. Она может провести ядерные испытания в день рождения основателя страны Ким Ир Сена, 15 апреля, в эту субботу. Ким Ир Сен – дед нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

Недавно Соединенные Штаты направили авианосец и другие военные корабли к Корейскому полуострову для демонстрации силы, чтобы заставить КНДР отказаться от испытания ядерного оружия. Напомним, в Японии допускают вероятность химической или ядерной атаки со стороны КНДР.
США, КНДР, северная корея, ядерный удар

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