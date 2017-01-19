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Северная Корея построила межконтинентальные ракеты – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7896/50_main.1484806200.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/50_tn.1484806200.jpg Мир КНДР может готовиться к тестовым запускам, но пока "проверяет" Трампа

Северная Корея построила межконтинентальные ракеты – СМИ

Сегодня, 08:08

КНДР может готовиться к тестовым запускам, но пока "проверяет" Трампа

Северная Корея может вскоре начать тестировать новые ракеты. Фото: nevskii-bastion.ru
Северная Корея может вскоре начать тестировать новые ракеты. Фото: nevskii-bastion.ru

КНДР могла построить две межконтинентальных баллистических ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки. Об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на военные источники.

Как отмечается, ракеты оказались короче тех, которые Северная Корея запустила ранее. Предполагается, что, благодаря мобильным пусковым установкам, КНДР может произвести запуск в любое время и из любой точки.

При этом агентство подчеркивает, что утечка подобной информации могла быть намеренной, чтобы донести "стратегический посыл" до избранного президента США Дональда Трампа.

Власти КНДР планируют в скором времени провести тестовые запуски, однако конкретная дата неизвестна. В Северной Корее ожидают, какую позицию по отношению к государству займет Трамп после инаугурации, которая пройдет 20 января, и будут действовать исходя из нее.

Ранее сообщалось, что КНДР планирует разработать межконтинентальную баллистическую ракету к 2018 году.
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Источник:

Газета.Ru

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