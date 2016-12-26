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Шакил О'Нил уверяет, что его тренер задерживал дыхание под водой на 8 минут http://www.segodnya.ua/img/article/7829/92_main.1482702688.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/92_tn.1482702688.jpg Мир Легендарный баскетболист вспомнил о самом незабываемом моменте в "Майами Хит"

Шакил О'Нил уверяет, что его тренер задерживал дыхание под водой на 8 минут

Сегодня, 09:20

Легендарный баскетболист вспомнил о самом незабываемом моменте в "Майами Хит"

Шакил О&#039;Нил. Фото AFP
Шакил О'Нил. Фото AFP

Бывший баскетболист "Майами" Шакил О'Нил отметил, что самым незабываемым моментом за время, проведенное в "Хит", стал случай, когда тренер Пэт Райли задержал дыхание под водой. По его словам, наставнику удалось продержаться там восемь минут.

"Тогда Райли чуть не утопил себя, – приводит Complex слова О'Нила. – Однажды он захотел преподнести нам урок и сказал, что у нас неправильный настрой. После этого он засунул голову в ведро с водой на восемь минут, хотя мировой рекорд около пяти. Ровно восемь! Я это видел".

Напомним, что недавно "Майами" вывел из обращения номер Шакила О'Нила  – "23" – с помощью его мамы. Фото и видео: как это было.
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Источник:

СЭ

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