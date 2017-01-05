Шеннон Бриггс и Фрес Окендо за 30 дней должны договориться о бое
На кону поединка будет стоять пояс регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) распорядилась, чтобы команды Шеннона Бриггса и Фреса Окендо начали переговоры о проведении боя. На кону этого поединка будет стоять пояс регулярного чемпиона организации в супертяжелом весе.
Согласно с регламентом WBA, команды имеют 30 дней на то, чтобы завершить переговоры. Если к консенсусу прийти не удастся, то тогда будут организованы торги на проведение боя. Победитель будет обязан сразится с россиянином Александром Устиновым.
Напомним, что изначально Шэннон Бриггс должен был сражаться за титул с Лукасом Брауном, но затем австралиец второй раз попался на допинге.
Также отметим, что 29 апреля 2017 Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут сражаться за титул WBA Super в супертяжелом весе.
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