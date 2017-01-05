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Шеннон Бриггс и Фрес Окендо за 30 дней должны договориться о бое http://www.segodnya.ua/img/article/7857/42_main.1483613302.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/42_tn.1483613302.jpg Мир На кону поединка будет стоять пояс регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе

Шеннон Бриггс и Фрес Окендо за 30 дней должны договориться о бое

Сегодня, 12:41

На кону поединка будет стоять пояс регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе

Шеннон Бриггс. Фото Instagram
Шеннон Бриггс. Фото Instagram

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) распорядилась, чтобы команды Шеннона Бриггса и Фреса Окендо начали переговоры о проведении боя. На кону этого поединка будет стоять пояс регулярного чемпиона организации в супертяжелом весе.

Согласно с регламентом WBA, команды имеют 30 дней на то, чтобы завершить переговоры. Если к консенсусу прийти не удастся, то тогда будут организованы торги на проведение боя. Победитель будет обязан сразится с россиянином Александром Устиновым.

Напомним, что изначально Шэннон Бриггс должен был сражаться за титул с Лукасом Брауном, но затем австралиец второй раз попался на допинге.

Также отметим, что 29 апреля 2017 Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут сражаться за титул WBA Super в супертяжелом весе.
бокс, Шеннон Бриггс, Фрес Окендо

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XSport

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