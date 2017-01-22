"Школьное порно": в России детский педагог по танцам снималась в "клубничке" (видео)

Девушка утверждает, что видео не предназначалось для Интернета, а распространил его бывший молодой человек

В Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за съемок детского преподавателя хореографии в фильме для взрослых. Как пишет Life.ru, педагога, Янину Монахову, уже уволили из школы, однако она продолжает заниматься с детьми как частное лицо.

О сьемках учительницы в порно стало известно, когда скриншоты из порноролика запостили в группе "Подслушка, школа № 394". Ученики школы № 394 Красносельского района Петербурга сразу опознали свою наставницу.

Видео было загружено в интернет 21 июня 2011 года, что почти совпадает со временем ее работы в студии танца Persona.

В 2016 году Янина Монахова покинула 394-ю школу, но преподавательскую деятельность не бросила. На данный момент Янина Монахова продолжает работать в другой детской танцевальной студии, но уже как частное лицо.

Сама Янина Монахова утверждает, что видео не предназначалось для Интернета, а распространил его бывший молодой человек. "Я не снимаюсь в фильмах. Бывший молодой человек распространил это среди школьников. Чистили очень долго, то есть школьников всех искали, некоторых приходилось по айпи-адресам вычислять. И все вроде бы сделали, но, видимо, нет", — говорит педагог.

Как рассказывает девушка, бывший молодой человек знает, что она работает с детьми, и специально "строил ей маленькие подлянки". Она предполагает, что таким образом он хотел ее вернуть.

"Я знаю его, он и в будущем может что-нибудь выкинуть. Он мне денег должен, 150 тысяч. Я посоветовала ему их себе оставить, потому что я уже вообще ничего не хочу", — утверждает Монахова.

ОСТОРОЖНО! Видео содержит эротические сцены и не предназначено для просмотра особами моложе 18 лет.