Шокирующее видео: разъяренный бегемот убил носорога на водопое

Сегодня, 15:29

Бегемот пытался отогнать носорога от воды, но тот не обращал внимания на предупреждение


Рейнджер Стэнли Робертсон снял на видео схватку между бегемотом и носорогом, произошедшую возле водоема в одном из южноафриканских заповедников в регионе Клейн Кару, сообщает Daily Star.

На записи видно, как бегемот сначала рычит на носорога, пытаясь отогнать его от воды, однако тот не обращает внимания на предупреждение. Затем в кадре появляется еще один бегемот, а первое разъяренное животное загоняет носорога в воду и убивает его.

"Мы приехали на плотину, чтобы посмотреть на пьющих носорогов. Было довольно сухо и это, вероятно, стало основной причиной того, что бегемот защищал водопой. Бегемоты становятся крайне агрессивными во время засухи. Видимо, когда он толкнул носорога в воду, адреналин захлестнул его. Никогда не думал, что увижу что-то подобное", — заявил Робертсон, отметив, что это крайне редкое зрелище.

Бегемоты — одни из самых опасных животных в Африке, ежегодно они убивают не менее 500 человек. При этом на взрослых носорогов обычно не нападает ни один вид животных, кроме людей.
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