Шойгу уверяет, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявляет, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, но будет поддерживать достигнутый уровень военной безопасности. Об этом он сказал в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности, передает РИА Новости.

"При этом хочу подчеркнуть, что мы не намерены втягиваться в новую гонку вооружений", – заявил российский министр.

По его словам, "важнейшим условием обеспечения боеспособности Вооруженных Сил является готовность личного состава выполнять поставленные задачи в сложной обстановке".

Ранее Шойгу рассказал, что за время своего участия в сирийском вооруженном конфликте российские военные опробовали в Сирии 162 образца нового вооружения.