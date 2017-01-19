Схождение лавины на отель в Италии: сообщают о многих погибших (видео)

Спасатели итальянской провинции Пескара, где снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola, утверждают, что внутри помещения много погибших, передает итальянское издание ANSA.

По словам руководителя горных спасателей, лавина была огромной и, скорее всего, сошла с горы из-за утреннего землетрясения.

Отмечается, что в отеле на момент схождение лавины были 22 посетителя, а также персонал.

Как рассказал итальянец Джампаоло Стена, который был одним из посетителей отеля, что ему по счастливой случайности удалось избежать попадания под снег, и потом вызвал спасателей. Он отметил, что перед лавиной он вышел из здания и пошел к машине, чтобы что-то в ней взять. Также он подчеркнул, что под завалами находится также его жена и двое детей, и он ничего не знает об их судьбе под снегом.

Также он рассказал, что из-за лавины отель частично разрушился, и частично заполнен снегом.

Напомним, вчера, 18 января, в итальянской области Абруццо снежная лавина полностью накрыла местный отель Rigopiano di Farindola. Также отмечалось, что связь с постояльцами и сотрудниками отеля утеряна.