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Шведская горнолыжница госпитализирована после падения на этапе Кубка мира http://www.segodnya.ua/img/article/7836/26_main.1482851749.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/26_tn.1482851749.jpg Мир Мария Пиетиля-Хольмнер упала на голову и повредила ногу

Шведская горнолыжница госпитализирована после падения на этапе Кубка мира

Вчера, 17:21

Мария Пиетиля-Хольмнер упала на голову и повредила ногу

Мария Пиетиля Хольмнер на трассе. Фото AFP
Мария Пиетиля Хольмнер на трассе. Фото AFP

Шведская горнолыжница Мария Пиетиля-Хольмнер попала в больницу после падения на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге. Во второй попытке в соревнованиях в гигантском слаломе Хольмнер не удержала равновесие и упала на высокой скорости, после чего была госпитализирована, сообщает Expressen.

Тренерский штаб сборной Швеции ожидает новостей о состоянии Хольмнер, которая упала на голову, а также повредила ногу, в ближайшие часы.

Напомним, что недавно бронзовый призер Олимпиады-2014 шведка Анна Хольмлунд была введена в искусственную кому из-за серьезной черепно-мозговой травмы полученной на тренировке.
кубок мира, горные лыжи

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