Шведская горнолыжница госпитализирована после падения на этапе Кубка мира

Шведская горнолыжница Мария Пиетиля-Хольмнер попала в больницу после падения на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге. Во второй попытке в соревнованиях в гигантском слаломе Хольмнер не удержала равновесие и упала на высокой скорости, после чего была госпитализирована, сообщает Expressen.

Тренерский штаб сборной Швеции ожидает новостей о состоянии Хольмнер, которая упала на голову, а также повредила ногу, в ближайшие часы.

Напомним, что недавно бронзовый призер Олимпиады-2014 шведка Анна Хольмлунд была введена в искусственную кому из-за серьезной черепно-мозговой травмы полученной на тренировке.