Сильный снегопад оставил без света 18 тысяч жителей Канады
В южных районах страны выпало более десяти сантиметров снега
Основная часть пострадавших потребителей — жители острова Ванкувер и южной материковой части региона, – передает Лайф.
В результате сильного снегопада в канадской провинции Британская Колумбия без электроснабжения остались почти 18 тыс. потребителей энергии. Основная часть пострадавших потребителей — это жители острова Ванкувер и южной материковой части региона.
Об этом со ссылкой на энергосетевую компанию BC Hydro сообщает телеканал CBC. О сроках восстановления повреждённых участков линий электропередачи информации пока не поступало.
По данным Национального метеобюро, в южных районах Канады выпало более десяти сантиметров снега. Непогода здесь вызвала рост чрезвычайных ситуаций на дорогах.
Ранее сообщалось, что разрушительный ураган пронесся по Франции.
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