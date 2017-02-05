Сильный снегопад оставил без света 18 тысяч жителей Канады

Сегодня, 03:32

В южных районах страны выпало более десяти сантиметров снега

Непогода здесь вызвала рост чрезвычайных ситуаций на дорогах. Фото из открытых источников
Непогода здесь вызвала рост чрезвычайных ситуаций на дорогах. Фото из открытых источников

Основная часть пострадавших потребителей — жители острова Ванкувер и южной материковой части региона, – передает Лайф.

В результате сильного снегопада в канадской провинции Британская Колумбия без электроснабжения остались почти 18 тыс. потребителей энергии. Основная часть пострадавших потребителей — это жители острова Ванкувер и южной материковой части региона.

Об этом со ссылкой на энергосетевую компанию BC Hydro сообщает телеканал CBC. О сроках восстановления повреждённых участков линий электропередачи информации пока не поступало.

По данным Национального метеобюро, в южных районах Канады выпало более десяти сантиметров снега. Непогода здесь вызвала рост чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Ранее сообщалось, что разрушительный ураган пронесся по Франции.
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