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Симон Шемпп выиграл масс-старт Кубка мира по биатлону http://www.segodnya.ua/img/article/7863/45_main.1483878686.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/45_tn.1483878686.jpg Мир Украинские спортсмены финишировали в третьем десятке

Симон Шемпп выиграл масс-старт Кубка мира по биатлону

Сегодня, 14:26

Украинские спортсмены финишировали в третьем десятке

Лессер обошел на миллиметры Фуркада. Фото AFP
Лессер обошел на миллиметры Фуркада. Фото AFP

Захватывающим выдался мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Два промаха на третьей стрельбе лидера сезона Мартена Фуркада закрутили интригу до предела. На четвертую стрельбу первыми приехали Бьорндаллен и Лессер. Они по разу промазали и ушли на штрафной круг, а в этом время Фуркад чисто отстрелялся и догнал лидеров.

Мартен сразу же ускорил темп, пытаясь сбросить преследователей. Однако за ним увязался так же отстрелявший чисто Шемпп.

Увлекшись "кошкой-мышкой" Фуркад и Шемпп упустили из виду Лессера, который настиг лидеров перед финишем.

Спурт завершился победой Шемппа, а второе место фотофиниш отдал Лессеру.

Украинские биатлонисты провалили масс-старт, оказавшись в третьем десятке.

Результаты масс-старта:

1. Симон Шемпп (Германия) – 38.30,9 (0+0+1+0)
2. Эрик Лессер (Германия) – +0,4 (0+0+0+1)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +0,4 (0+0+2+0)
...
23. Сергей Семенов (Украина) – +2.15,2 (1+3+0+1)
25. Владимир Семаков (Украина) – +2.20,3 (0+1+0+1)
27. Дмитрий Пидручный (Украина) – +2.43,3 (1+1+1+0)
биатлон, Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, масс-старт, Мартен Фуркад, Владимир Семаков, Симон Шемпп, Эрик Лессер

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Источник:

Сегодня|Спорт

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