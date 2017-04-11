Скандал в США: пассажира силой выволокли из самолета

Сегодня, 01:09

Ролик шокирующего поведения охранников аэропорта опубликовал в сети один из очевидцев инцидента


В сети опубликовано видео, на котором запечатлено шокирующее поведение охранников аэропорта Чикаго, которые силой выволокли пассажира из салона самолета авиакомпании United Airlines. 

Авиакомпания United Airlines продала на самолет больше билетов, чем было необходимо. Компания столкнулась с тем, что ей негде было разместить четырех человек запасного экипажа. United Airlanes предложила 800 долларов компенсации, но никто из пассажиров не согласился выйти из самолета за эту сумму.

Тогда было принято решение случайным образом выбрать четыре кресла в салоне и освободить их. Один из четырех "счастливчиков" отказался покидать самолет аргументируя это тем, что он врач и ему нужно лететь в Луисвилл для осмотра пациента.

В итоге экипаж прибег к помощи охраны аэропорта. Охрана начала силой вытаскивать мужчину с его места и не остановилась, даже когда он потерял сознание.
 
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