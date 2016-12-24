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Скончалась сербская стюардесса, которая выжила после падения с 10 км на самолете http://www.segodnya.ua/img/article/7827/4_main.1482580501.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/4_tn.1482580501.jpg Мир Тело женщины было обнаружено ее друзьями в квартире Вулович в Белграде

Скончалась сербская стюардесса, которая выжила после падения с 10 км на самолете

Сегодня, 15:30

Тело женщины было обнаружено ее друзьями в квартире Вулович в Белграде

Весна Вулович. Фото: scifacts.net
Весна Вулович. Фото: scifacts.net

В возрасте 66 лет скончалась вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса сербская стюардесса Весна Вулович, которая в 1972 году выжила после падения с высоты 10 км при авиакатастрофе, передает Associated Press.

Тело женщины было обнаружено ее друзьями в квартире Вулович в Белграде. Причина смерти не уточняется.

Справка. Весна Вулович — стюардесса, обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта, по версии Книги рекордов Гиннесса. Самолет McDonnell Douglas DC-9-32 (рейс JAT 367) взорвался на высоте 10 160 м. Весна Вулович оказалась единственной выжившей из 28 пассажиров и членов экипажа после падения обломков на землю. На момент катастрофы стюардессе было 23 года.
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