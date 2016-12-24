Sky Sports назвал лучших игроков года: Роналду нет даже в первой тройке
Претендент на попадание в список лучших должен был провести как минимум 20 матчей в году
Известный британский спортивный телеканал Sky Sports назвал свою сотню лучших футболистов 2016 года из топ-5 ведущих чемпионатов Европы. Сегодня была опубликована первая десятка игроков.
За основу британцы брали статистические данные авторитетного портала WhoScored.com, оценивающего каждого футболиста по десятибалльной шкале в течение всего года. Претендент на попадание в список лучших должен был провести как минимум 20 матчей в году.
Второй год подряд победителем становится лидер "Барселоны" Лионель Месси. Обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не попал даже в первую тройку призеров, пропустив вперед своего партнера по "Реалу" Гарета Бейла.
Второе место досталось Неймару, а вот Луис Суарес, который в голосовании на "Золотой мяч" был вторым, в этом рейтинге всего лишь седьмой.
Топ-10 лучших игроков 2016 года по версии Sky Sports:
10. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 7,715 WhoScored.com рейтинг
9. Пауло Дибала ("Ювентус") – 7,7764
8. Алексис Санчес ("Арсенал") – 7,8196
7. Луис Суарес – ("Барселона") – 7,8785
6. Златан Ибрагимович – ("Манчестер Юнайтед"/"ПСЖ") – 7,9336
5. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 7,9994
4. Криштиану Роналду ("Реал") – 8,0523
3. Гарет Бейл ("Реал") – 8,0922
2. Неймар ("Барселона") – 8,19
1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3205
Весь список из 100 игроков можно посмотреть здесь.
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