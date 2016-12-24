Sky Sports назвал лучших игроков года: Роналду нет даже в первой тройке

Претендент на попадание в список лучших должен был провести как минимум 20 матчей в году

Известный британский спортивный телеканал Sky Sports назвал свою сотню лучших футболистов 2016 года из топ-5 ведущих чемпионатов Европы. Сегодня была опубликована первая десятка игроков.

За основу британцы брали статистические данные авторитетного портала WhoScored.com, оценивающего каждого футболиста по десятибалльной шкале в течение всего года. Претендент на попадание в список лучших должен был провести как минимум 20 матчей в году.

Второй год подряд победителем становится лидер "Барселоны" Лионель Месси. Обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду не попал даже в первую тройку призеров, пропустив вперед своего партнера по "Реалу" Гарета Бейла.

Второе место досталось Неймару, а вот Луис Суарес, который в голосовании на "Золотой мяч" был вторым, в этом рейтинге всего лишь седьмой.

Топ-10 лучших игроков 2016 года по версии Sky Sports:

10. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 7,715 WhoScored.com рейтинг

9. Пауло Дибала ("Ювентус") – 7,7764

8. Алексис Санчес ("Арсенал") – 7,8196

7. Луис Суарес – ("Барселона") – 7,8785

6. Златан Ибрагимович – ("Манчестер Юнайтед"/"ПСЖ") – 7,9336

5. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 7,9994

4. Криштиану Роналду ("Реал") – 8,0523

3. Гарет Бейл ("Реал") – 8,0922

2. Неймар ("Барселона") – 8,19

1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3205

Весь список из 100 игроков можно посмотреть здесь.