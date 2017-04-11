Слава Рабинович объяснил, почему Путин не нажмет ядерную кнопку

Как только его руки потянутся нажать кнопку, свои же "огреют" его тяжелой пепельницей, сказал финансист

Окружение президента РФ Владимира Путина не позволит ему воспользоваться ядерным оружием, так как они являются заложниками Запада. Об этом сказал в комментарии ІnfoResist российский финансист и блогер Слава Рабинович.

По его словам, путинское окружение является заложниками Запада, где у них находятся целые состояния.

"У Путина есть ядерная кнопка, но дело в том, что не он держит в заложниках весь мир, а Запад держит в заложниках все окружение Путина. Потому что там деньги, там семьи, дети, любовницы, дома, машины. Как только шаловливые рученки слетевшего с катушек Путина потянутся к ядерной кнопке, я думаю, именно в этот момент произойдет сильный удар очень тяжелой пепельницей в висок, от своих же", – считает российский финансист.

Рабинович также отметил, что Путину просто не дадут нажать на ядерную кнопку.

"Я думаю, он просто не сможет этого сделать, ему не дадут. У всех у них заложники там. Они не собираются умирать за Путлера, когда они последние 20 лет воровали и складывали это все на Западе. Не для этого они работали на галерах", – резюмирует он.

В прошлом году Владимир Путин заявлял, что не собирается применять ядерное оружие для завоевания соседних стран, а также в его планы не входит война с НАТО.