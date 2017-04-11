Слава Рабинович объяснил, почему Путин не нажмет ядерную кнопку

Вчера, 13:18

Как только его руки потянутся нажать кнопку, свои же "огреют" его тяжелой пепельницей, сказал финансист

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Окружение президента РФ Владимира Путина не позволит ему воспользоваться ядерным оружием, так как они являются заложниками Запада. Об этом сказал в комментарии ІnfoResist российский финансист и блогер Слава Рабинович.

По его словам, путинское окружение является заложниками Запада, где у них находятся целые состояния.

"У Путина есть ядерная кнопка, но дело в том, что не он держит в заложниках весь мир, а Запад держит в заложниках все окружение Путина. Потому что там деньги, там семьи, дети, любовницы, дома, машины. Как только шаловливые рученки слетевшего с катушек Путина потянутся к ядерной кнопке, я думаю, именно в этот момент произойдет сильный удар очень тяжелой пепельницей в висок, от своих же", – считает российский финансист.

Рабинович также отметил, что Путину просто не дадут нажать на ядерную кнопку.

"Я думаю, он просто не сможет этого сделать, ему не дадут. У всех у них заложники там. Они не собираются умирать за Путлера, когда они последние 20 лет воровали и складывали это все на Западе. Не для этого они работали на галерах", – резюмирует он.

В прошлом году Владимир Путин заявлял, что не собирается применять ядерное оружие для завоевания соседних стран, а также в его планы не входит война с НАТО.
Путин, ядерное оружие, запад, кнопка, Рабинович

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