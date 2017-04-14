Сменил гнев на милость: почему Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией

За последние несколько месяцев президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой Организации Североатлантиического договора (НАТО). Американский лидер считал, что альянс устарел и не может бороться с терроризмом, а страны-члены не выделяют на его финансирование достаточную сумму денег. Однако, на днях Трамп заявил, что передумал – он больше не считает НАТО устаревшим. Как считают эксперты, президент США понял важность альянса и для мира, и для США. Более того, повлиять его мнение могло и то, что ключевые страны-члены НАТО поддержали ракетный удар США по силам президента Сирии Башара Асада.

Риторика Трампа в отношении НАТО поменялась, потому что он осознал важность альянса и для международной безопасности, и для США, рассказал "Сегодня" эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко.

"НАТО – один из самых важных элементов международной безопасности, независимо от того, кто сколько платит и как распределяются расходы между странами-членами. И теперь Трамп переоценил ситуацию и понял то, что НАТО дает Соединенным Штатам гораздо больше, чем они на него тратят", – считает он.

Согласно договоренности между 28 странами-членами НАТО, каждая из них должна выделять на оборону 2% от своего ВВП. Однако, согласно отчету НАТО, в 2016 году этой отметки достигли только Греция (2,38% от ВВП), Великобритания (2,21%), Эстония (2,16%) и Польша (2,00%). Среди стран, оказавшихся "за чертой", больше всего денег выделила Франция (1,78% от ВВП), а меньше всего – Люксембург (0,44% от ВВП).

США платит на порядок выше, чем остальные страны-члены альянса. В 2016 году Америка отдала НАТО 3,61% от своего ВВП – более 664 миллиардов долларов.

Отметим, что в некоторые годы Америка платила даже больше. Например, в 2009 году от США альянс получил более 757 миллиардов долларов (5,29% от ВВП), а в 2010 и 2011 годах – более 720 (4,81% от ВВП) и 740 (4,77% от ВВП) миллиардов долларов соответственно. В 2015 году Америка заплатила примерно 641 миллиард долларов, что составило 3,59% от их ВВП.

Согласно отчету, в 2016 году весь объем расходов стран-участниц альянса превысил 918 миллиардов долларов. Таким образом, в 2016 году Америка заплатила 72,3% от всей этой суммы.

"Действительно, многие страны-члены НАТО за счет США обеспечивают себе супернадежную безопасность. Но если глубже посмотреть на предмет, то, во-первых, НАТО – это инструмент для США экстраполировать свое военное могущество, – говорит Николай Капитоненко, – Кроме того, поддержание безопасности стран-членов НАТО, гарантирование их безопасности за американские деньги имеет еще очень важную функцию в том плане, что оно убирает необходимость для целого ряда стран-членов НАТО приобретать ядерное оружие. То есть, если НАТО распустить, то целый ряд стран почувствует себя в недостаточной безопасности, например, Германия, и могут быстро стать ядерными, что создаст для Америки большие проблемы".

По словам эксперта, для США дешевле содержать НАТО, чем потом иметь дело с неконтролируемым распространением по миру ядерного оружия. При этом, как отмечает он, на США приходится более 70% расходов внутри НАТО.

Еще одной причиной того, что Трамп "сменил гнев на милость" стала поддержка ключевыми странами-членами альянса ракетного удара США по авиабазе сил президента Сирии Башара Асада, считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Я думаю, что ничего качественно не изменилось, просто Трамп сознательно решил похвалить своих союзников, – говорит Воля, – Несмотря на то, что удар был нанесен без санкций Совета безопасности ООН, союзники по НАТО поддержали его. И, я думаю, что эти слова похвалы, которые Трамп произнес в адрес НАТО, – это, скорее всего, благодарность".

С этим мнением согласен и Николай Капитоненко. По словам эксперта-международника, тот факт, что ракетный удар ключевые члены НАТО поддержали, стал было для Трампа дипломатически важным сигналом о том, что европейцы на его стороне.

"Он почувствовал, что это его настоящие союзники, что нет смысла с ними торговаться ради лишней пары процентов расходов, что гораздо важнее сохранять стратегическое союзничество", – сказал Капитоненко.

Впрочем, эксперт отмечает, что вопрос финансирования альянса Америка все же будет держать на повестке дня, и периодически напоминать об этом другим его членам. При этом, США не будет ставить перед ними ультиматумов, прекращать финансирование или грозить роспуском НАТО, считает он.

С тем, что тема расходов всех членов альянса на оборону не утихнет, уверен и Владимир Воля. По его мнению, США все же будут настаивать на том, чтобы другие члены НАТО довели уровень финансирования до 2% от ВВП.

"Тут еще предстоит немало жарких дискуссий с рядом национальных правительств. Франция, Германия вряд ли пойдут на то, чтобы так быстро увеличить своих расходы, потому что они расходы на безопасность понимают, как не только лишь расходы на военную сферу. Там та же миграционная тема и много других вопросов, которые относятся к вопросам безопасности в широком смысле, а не только в военно-техническом", – считает он.

Напомним, в январе 2017 года, еще до инаугурации, Дональд Трамп назвал альянс "устаревшим", поскольку он был основан много лет назад (в 1949 году – Авт.) и не может противостоять терроризму. Второй проблемой он отметил то, что не все страны-члены НАТО не финансируют его надлежащим образом. При этом политик признал, что, несмотря на все это, НАТО для него "очень важна".

Позднее Трамп заявил, что США "решительно поддерживают" НАТО, но призывают остальных членов Альянса в полной мере выполнять обязательства по его финансированию, а именно тратить на оборону не менее 2% от ВВП страны.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО вносили полные и надлежащие финансовые взносы в Альянс, что многие из них не делают", — заявил Трамп.

Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Енсом Столтенбергом в Брюсселе, США не собираются отказываться от своих обязательств перед альянсом, однако Трамп ожидает результатов по повышению военных расходов стран-членов НАТО до конца года.

Тем не менее, уже в апреле президент США изменил свое мнение, заявив, что больше не считает НАТО устаревшей организацией, хотя и подчеркнул, что многие члены альянса не выделяют необходимые 2% ВВП на оборону.

"Я жаловался некоторое время назад, но они внесли изменения, и теперь они борются с терроризмом. Я говорил, что организация была устаревшей. Она больше не является устаревшей", – отметил Трамп.

Также он заявил, что, преодолевая общие вызовы, необходимо обеспечить, чтобы "члены НАТО выполняли свои финансовые обязательства и выплачивали то, что задолжали".

"Если другие страны будут платить свою справедливую долю вместо того, чтобы полагаться на Соединенные Штаты, и покроют разницу, мы будем более защищенными, и наше партнерство станет сильнее", – заявил Трамп.

Обсудить ключевые для альянса вопросы, в том числе и финансовый, Трамп намерен на саммите НАТО, который состоится 25 мая в Брюсселе.