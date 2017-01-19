Смертельное ДТП в Индии: погибли 25 детей

В индийском штате Уттар-Прадеш случилось страшное ДТП, в результате которого погибли не менее 25 детей, и несколько десятков получили ранения, сообщает Корреспондент со ссылкой на индийское издание India Samvad.

Сообщается, что причиной ДТП стало столкновение детского автобуса с грузовиком. Как отмечает издание, дети ехали в школу, однако из-за густого тумана была плохая видимость, что и привело к столкновению. В результате аварии погибли не менее 25 детей, и еще 40 получили травмы разной степени тяжести.

Полиция начала расследование инцидента, а также выясняет, почему дети ехали в школу в то время, когда все учебные заведения в штате должны были быть закрыты из-за холодов.

Отметим, что в Индии крупные аварии на дорогах не редкое явление. Так, как сообщалось ранее, в индийском штате Мадхья-Прадеш пассажирский автобус рухнул в ущелье, в следствии чего погибли 17 человек.

Другой случай произошел на северо-востоке Индии, где в результате смертельной аварии погибли 30 человек, еще 11 получили травмы.