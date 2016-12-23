СМИ назвали количество запрещенного препарата остарина, обнаруженного в крови Поветкина

Боксер второй раз за год попался на употреблении допинга

В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина.

"Доза запрещенного вещества в пробе Александра составила 10 пикограмм, это ничтожно малое количество", – сообщает знакомый с ситуацией человек.

Ранее Андрей Рябинский заявил, что команда российского боксера отправила заявку на вскрытие допинг-пробы "Б" спортсмена.

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Стиверном. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.