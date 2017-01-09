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СМИ опубликовали видео начала стрельбы в аэропорту Флориды (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/58_main.1483919260.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/58_tn.1483919260.jpg Мир На кадрах видно, как мужчина вытаскивает из-за пояса пистолет и открывает огонь по пассажирам

СМИ опубликовали видео начала стрельбы в аэропорту Флориды (видео)

Сегодня, 03:20

На кадрах видно, как мужчина вытаскивает из-за пояса пистолет и открывает огонь по пассажирам


Портал TMZ опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлены первые выстрелы бойни, произошедшей 6 января в аэропорту Форт-Лодердейла, штат Флорида, – передает "Лайф". На кадрах видно, как мужчина вытаскивает из-за пояса пистолет и открывает огонь по пассажирам.

Напомним, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла погибло пять человек, еще 37 человек пострадали. По подозрению в совершении преступления был задержан Эстебан Сантьяго, которому уже предъявлены обвинения. В случае если суд признает его виновным, мужчине грозит смертная казнь.
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