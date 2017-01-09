СМИ опубликовали видео начала стрельбы в аэропорту Флориды (видео)

На кадрах видно, как мужчина вытаскивает из-за пояса пистолет и открывает огонь по пассажирам

Портал TMZ опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлены первые выстрелы бойни, произошедшей 6 января в аэропорту Форт-Лодердейла, штат Флорида, – передает "Лайф". На кадрах видно, как мужчина вытаскивает из-за пояса пистолет и открывает огонь по пассажирам.

Напомним, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла погибло пять человек, еще 37 человек пострадали. По подозрению в совершении преступления был задержан Эстебан Сантьяго, которому уже предъявлены обвинения. В случае если суд признает его виновным, мужчине грозит смертная казнь.