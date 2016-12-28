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СМИ смоделировали падение Ту-154 на видео http://www.segodnya.ua/img/article/7837/60_main.1482880505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/60_tn.1482880505.jpg Мир На графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз

СМИ смоделировали падение Ту-154 на видео

Сегодня, 01:14

На графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз

СМИ смоделировали падение Ту-154, фото AFP
СМИ смоделировали падение Ту-154, фото AFP

Расшифровка бортового самописца самолета Минобороны Ту-154, упавшего в Черное море, позволила воссоздать картину авиакатастрофы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Life.

На графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз. При этом борт накренился влево, после чего рухнул в море.

Во вторник стало известно, что эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца Ту-154. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: "Закрылки, сука!" После этого звучат слова: "Командир, падаем!". Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата. По словам источника в оперативном штабе на месте катастрофы, "на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты и самолет свалился".

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.
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Lenta.ru

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