Снегопад оставил без света тысячи семей на западе Грузии

Сегодня, 03:30

По информации СМИ, во многих местах на помощь службам муниципалитетов к работам по уборке снега подключилось население

Снегопад оставил без света тысячи семей на западе Грузии, фото vchaspik.ua
Снегопад оставил без света тысячи семей на западе Грузии, фото vchaspik.ua

Интенсивный снегопад, который третьи сутки продолжается в Грузии, создал особые проблемы в Аджарии и ряде регионов на западе страны, где часть населения осталась без электроэнергии, введены ограничения на передвижение транспорта, нарушен учебный процесс в школах.

Как сообщают грузинские СМИ, высота снежного покрова в Батуми и низменных районах Аджарии составляет до полуметра, а в высокогорье – двух метров. Снег повредил линии электропередачи, из-за чего на территории автономной республики без света остались более 5 тысяч абонентов компании Energo-Pro Georgia.

Подача электроэнергии ограничена также и в части соседних с Аджарией регионов Гурии, Самегрело и Имерети. Представитель Energo-Pro Georgia Гига Мамисашвили вечером в эфире телеканала "Имеди" заявил, что "технические бригады компании работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстро восстановить энергоснабжение обесточенных абонентов".

Из-за непогоды уже третий день в Батуми закрыт международный аэропорт, второй день парализован морской порт. "По существующему прогнозу, погода улучшится только к концу дня 1 февраля, после чего порт возобновит работу в обычном режиме", – сказал журналистам капитан Батумского морского порта Тенгиз Габилия.

В ряде районов, особенно в высокогорной Аджарии, снег перекрыл дороги, в результате чего во многих школах пришлось приостановить учебный процесс. В частности, в Хулойском, Шуахевском, Кедском, Хелвачаурском, а также в Кобулетском районах в понедельник сорвались занятия в 76 школах, были закрыты большинство детских садов.

По информации СМИ, во многих местах на помощь службам муниципалитетов к работам по уборке снега подключилось население, в том числе молодежь и спортсмены.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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