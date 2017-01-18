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Сноудену продлен вид на жительство в России – МИД РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7892/48_main.1484722260.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/48_tn.1484722260.jpg Мир Захарова отреагировала на заявление бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла

Сноудену продлен вид на жительство в России – МИД РФ

Сегодня, 08:49

Захарова отреагировала на заявление бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла

Эдвард Сноуден. Фото: AFP
Эдвард Сноуден. Фото: AFP

Россия продлила вид на жительство в стране бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену еще на два года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Таким образом, предствительница МИДа РФ прокомментировала слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла о том, что у президента России Владимира Путина есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации, выдав Сноудена.

Напомним, Эдвард Сноуден прославился на весь мир рассказами о том, как американские спецслужбы следят за гражданами США и других государств, в том числе и прослушивают телефоны политических лидеров. Эта информация породила ряд скандалов. Сноуден сбежал из США, опасаясь за свою жизнь.

Беглый разведчик просил убежище во многих странах Европы и Южной Америки, однако везде получал отказ. В итоге приютить беглеца согласилась Россия. При этом и сам Сноуден, и российские власти всегда подчеркивают, что американец не сотрудничает с российскими спецслужбами.

В США Сноудену предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Власти США настаивают на том, что Сноуден должен вернуться на родину и предстать перед судом.
сноуден

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