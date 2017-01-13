Собака Обамы укусила за лицо пришедшую в Белый дом 18-летнюю девушку – СМИ (видео)
Семейный врач президента наложил на рану девушки швы
Принадлежащая уходящему президенту США Бараку Обаме собака по кличке Санни укусила девушку, пришедшую в гости к хозяевам Белого дома, сообщает Газета.ру на портал TMZ.
Как уточняют источники, 18-летняя девушка попыталась погладить и поцеловать собаку, но домашнее животное в ответ укусило девушку в лицо. Семейный врач президента наложил на рану девушки швы.
Отмечается, что у пострадавшей даже после выздоровления останется маленький шрам.
У семьи Барака Обамы есть две португальские водяные собаки Санни и Бо.
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