Собака Обамы укусила за лицо пришедшую в Белый дом 18-летнюю девушку – СМИ (видео)

Принадлежащая уходящему президенту США Бараку Обаме собака по кличке Санни укусила девушку, пришедшую в гости к хозяевам Белого дома, сообщает Газета.ру на портал TMZ.

Как уточняют источники, 18-летняя девушка попыталась погладить и поцеловать собаку, но домашнее животное в ответ укусило девушку в лицо. Семейный врач президента наложил на рану девушки швы.

Отмечается, что у пострадавшей даже после выздоровления останется маленький шрам.

У семьи Барака Обамы есть две португальские водяные собаки Санни и Бо.