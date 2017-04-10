Собчак обратилась к Путину из-за теракта в Питере

Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала президента РФ Владимира Путина и его спецслужбы, которые больше уделяют внимания разгонам митинго, вместо борьбы с терроризмом. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Дождь".

По словам телеведущей, ее родные чуть не оказались в эпицентре взрыва в метро Петербурга.

"В день теракта в питерском метро вы были в вашем родном городе, и теракт — запланированно или нет — произошел буквально у вас "под носом". Не так близко, конечно, как убийство Немцова, но все равно близко. В этот момент вы увлеченно разговаривали с вашим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Возможно, обменивались опытом — как лучше разгонять молодежные митинги, — у них есть модные водометы, а у вас пока нет. А в это же время моя тетя, мамина сестра, была в 40 метрах под землей, в том самом перегоне метро. Через 10 минут после того, как ее поезд проехал "Техноложку", взорвалась бомба. Только эти десять минут отделили мою семью от большой человеческой трагедии", – сказала Собчак.

Она указала Путину, что теракт был совершен у него дома, поэтому ее удивило, как российские спецслужбы могли это не предотвратить.

"Почему это произошло в вашем городе, где вы буквально лично знаете всех высших офицеров ФСБ? Несколько дней назад я со своим коллегой обсуждала — по всему миру теракты, в Лондоне взрывы, в Париже расстрелы, волны насилия накатывают со всех сторон, и расступаются, огибая Питер. Потому что покуситься на Питер — это покуситься на Россию, на ваше многолетнее президентство. Они совершили массовое убийство у вас дома. Вы с кремлевской высоты наблюдаете, как одни КГБшники едят других, дружат с бизнесменом Михальченко, почти доели МВД, и только отделы "Э" по борьбе с блогерами и городскими сумасшедшими неприкосновенны и разрастаются по стране", – отметила Собчак.

Телеведущая сетует на то, что спецслужбы РФ не тем занимаются: ловят по соцсетям активистов вместо борьбы с терроризмом.

"Может быть, иначе, не пропустили бы Акбарджона Джалилова (предполагаемый виновник в теракте. – Ред.), который жил в вашем городе шесть лет, лепил суши и состоял в радикальных группировках в том же "ВКонтакте". Правда, "путина долой" он не писал, может поэтому на него не обратили внимания?" – добавила Собчак.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, а общее число пострадавших составляет 51 человек.