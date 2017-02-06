Социалисты во Франции выдвинули Бенуа Амона кандидатом на пост президента

Сегодня, 09:14

Неделю назад этот политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймериз левых, набрав 58,69% голосов во втором туре

Бенуа Амон. Фото: REUTERS
Бенуа Амон. Фото: REUTERS

Социалистическая партия Франции официально выдвинула кандидатуру бывшего министра образования Бенуа Амона на пост президента. Об этом сообщает RFI.

Неделю назад этот политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймериз левых, набрав 58,69% голосов во втором туре. Его соперник, бывший премьер Манюэль Вальс на церемонии не присутствовал.

В воскресенье Амона в Париже пришли поддержать около двух тысяч человек. Среди них были мэр Парижа Анн Идальго, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира, а также некоторые члены кабинета министров.

"Нас почти приговорили к смерти, к немедленному исчезновению, но мы собрались с силами", – сказала Анн Идальго, отметив необходимость социалистов объединиться вокруг кандидата Бенуа Амона.

Ранее сообщалось, что глава французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сохраняет лидерство среди других кандидатов в президенты в первом туре, однако проигрывает при любых раскладах во втором. Таковы данные опроса центров Kantar-Sofres-Onepoint для изданий Le Figaro, RTL и LCI.

Лидерство в первом туре выборов удерживает глава ультраправых Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 25% избирателей. Второе место с 22% предсказывают кандидату правых Франсуа Фийону. Третье место с результатом 21% -у бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

Кандидат от социалистов Бенуа Амон может рассчитывать на 15%.

В то же время во втором туре Ле Пен проигрывает и Фийону, и Макрону. В частности, если ее соперником будет бывший премьер, то лидер ультраправых может претендовать на 40 %, а Фийон – на 60%.

В паре же Ле Пен – Макрон, последний побеждает с 65% против 35%. Также Макрон может победить, если его соперником во втором туре будет Фийон с результатом 58% против 42%.
Франция

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Источник:

Украинская правда

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