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Соотечественник Месси и Марадоны назвал Роналдо лучшим игроком мира всех времен http://www.segodnya.ua/img/article/7831/25_main.1482749507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/25_tn.1482749507.jpg Мир В детские годы Игуаин следил за играми великих нападающих Трезеге, Батистуты, Креспо и Монтеллы

Соотечественник Месси и Марадоны назвал Роналдо лучшим игроком мира всех времен

Сегодня, 12:51

В детские годы Игуаин следил за играми великих нападающих Трезеге, Батистуты, Креспо и Монтеллы

Гонсало Игуаин. Фото AFP
Гонсало Игуаин. Фото AFP

Бывший нападающий мадридского "Реала" Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского "Ювентуса", не сомневается в том, кто является лучшим игроком мира всех времен.

Аргентинец назвал экс-форварда "Барселоны", "Реала" и сборной Бразилии Роналдо.

"В детские годы я часто следил за матчами чемпионата Италии. Там играли великие нападающие – Трезеге, Батистута, Креспо и Монтелла. Кроме того, там выступал Роналдо. Он – лучший футболист в истории мирового футбола", – сказал Игуаин в интервью итальянскому телевидению.
футбол, Роналдо, Гонсало Игуаин

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Источник:

Championat.ru

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