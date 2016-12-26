Соотечественник Месси и Марадоны назвал Роналдо лучшим игроком мира всех времен

В детские годы Игуаин следил за играми великих нападающих Трезеге, Батистуты, Креспо и Монтеллы

Бывший нападающий мадридского "Реала" Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского "Ювентуса", не сомневается в том, кто является лучшим игроком мира всех времен.

Аргентинец назвал экс-форварда "Барселоны", "Реала" и сборной Бразилии Роналдо.

"В детские годы я часто следил за матчами чемпионата Италии. Там играли великие нападающие – Трезеге, Батистута, Креспо и Монтелла. Кроме того, там выступал Роналдо. Он – лучший футболист в истории мирового футбола", – сказал Игуаин в интервью итальянскому телевидению.