Соотечественник Месси и Марадоны назвал Роналдо лучшим игроком мира всех времен
В детские годы Игуаин следил за играми великих нападающих Трезеге, Батистуты, Креспо и Монтеллы
Бывший нападающий мадридского "Реала" Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского "Ювентуса", не сомневается в том, кто является лучшим игроком мира всех времен.
Аргентинец назвал экс-форварда "Барселоны", "Реала" и сборной Бразилии Роналдо.
"В детские годы я часто следил за матчами чемпионата Италии. Там играли великие нападающие – Трезеге, Батистута, Креспо и Монтелла. Кроме того, там выступал Роналдо. Он – лучший футболист в истории мирового футбола", – сказал Игуаин в интервью итальянскому телевидению.
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