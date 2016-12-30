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Соперница Ронды Роузи пришла на взвешивание в маске льва (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/52_main.1483105863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/52_tn.1483105863.jpg Мир И Роузи, и Нуньес показали вес на границы допустимого для этой весовой категории – 61,2 кг

Соперница Ронды Роузи пришла на взвешивание в маске льва (фото,видео)

Сегодня, 15:50

И Роузи, и Нуньес показали вес на границы допустимого для этой весовой категории – 61,2 кг

В ночь на 31 декабря в Лас-Вегасе пройдет большой турнир UFC 207, главным событием которого будет бой девушек: Ронда Роизу против Аманды Нуньес.

Нуньес – чемпионка UFC в легчайшем весе. Ронда Роузи – бывшая чемпионка, которая в конце 2015 года потерпела своей первое поражение, проиграв нокаутом Холли Холм.

Накануне боя прошло взвешивание бойцов. И Роузи, и Нуньес показали вес на границы допустимого для этой весовой категории – 61,2 кг.

Интересно, что чемпионка вышла на взвешивание с маской льва. После того, как она стала на весы, Нуньес грозно посмотрела на свою соперницу, затем сняла маску и девушки сблизились для последней перед боем дуэли взглядов.
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Источник:

boxing-mma.com

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