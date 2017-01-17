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Состав кандидатов в председатели Европарламента неожиданно изменился http://www.segodnya.ua/img/article/7889/50_main.1484646885.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/50_tn.1484646885.jpg Мир Законодательный орган Евросоюза приступил к процедуре выборов нового председателя, однако в списке кандидатов произошли изменения

Состав кандидатов в председатели Европарламента неожиданно изменился

Сегодня, 11:54

Законодательный орган Евросоюза приступил к процедуре выборов нового председателя, однако в списке кандидатов произошли изменения

Европарламент начал выбирать нового председателя. Фото: wikipedia.org
Европарламент начал выбирать нового председателя. Фото: wikipedia.org

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге сегодня, 17 января, началась процедура выборов нового председателя.

"Сегодня не будет абсолютно никаких дебатов, кроте тех, которые касаются предстоящих выборов", – сказал действующий председатель Мартин Шульц, открывая заседание, посвященное выборам.

Накануне в Европарламенте были заявлены 7 кандидатов:

  • итальянка Элеонора Форенца от Европейских объединённых левых – Лево-зелёных Севера;
  • британка Джин Ламберт от Зеленых – Свободного европейского альянса;
  • итальянец Джанни Пителла от Прогрессивного альянса социалистов и демократов;
  • румын Лауренцию Ребега от Европы наций и свобод;
  • бельгийка Хелга Стивенс от Европейских консерваторов и реформистов;
  • итальянец Антонио Таяни от Европейской народной партии (Христианские демократы);
  • бельгиец Ги Верхофстадт от Альянса либералов и демократов за Европу.

Однако Верхофстадт снял свою кандидатуру перед самым голосованием. Об этом Шульц объявил перед презентацией кандидатов.

Новые кандидатуры можно выдвигать перед каждым туром голосования вплоть до третьего тура. Претенденты также могут снимать свои кандидатуры в ходе этого процесса.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов в трех турах, то председателя Европарламента изберут простым большинством в четвертом и последнем туре из двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов в третьем туре.

Перед первым туром голосования состоялись короткие презентационные выступления шести кандидатов на пост председателя Европарламента.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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