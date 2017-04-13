Сотрудник банка спас заложницу, предложив себя в качестве жертвы

Сегодня, 10:28

В момент, когда преступник не ожидал подвоха, мужчина схватился за его руку, сжимавшую нож


Камеры слежения в одном из банков в Гуанси на юге Китая зафиксировали, как рядовой сотрудник стал героем. В разгар рабочего дня в здание зашел грабитель и приставил нож к горлу клиентки, чтобы кассир отдал ему деньги.

На помощь пришел мужчина, работающий в этом банке, и предложил себя в качестве заложника вместо перепуганной женщины. Грабитель согласился на сделку.

После того как перепуганной женщине удалось уйти, грабитель с ножом заставил сотрудника сесть на ее место. Именно в этот момент, когда преступник меньше всего ожидал подвоха, храбрец схватился за его руку, сжимавшую нож. Ему на подмогу сразу же прибежал охранник, вместе они обезоружили преступника и сковали его наручниками.
 
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