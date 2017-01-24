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Советник Трампа призвал арестовать Мадонну http://www.segodnya.ua/img/article/7910/79_main.1485210149.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/79_tn.1485210149.jpg Мир Мадонна выступила с резкими выражениями в адрес нового президента США 21 января на женском марше в Вашингтоне

Советник Трампа призвал арестовать Мадонну

Сегодня, 00:22

Мадонна выступила с резкими выражениями в адрес нового президента США 21 января на женском марше в Вашингтоне

Мадонна, фото AFP
Мадонна, фото AFP

Певица Мадонна должна быть арестована за высказывание о том, что она "думала взорвать Белый дом" после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Такое заявление сделал советник республиканца, бывший спикер палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в эфире Fox News, сообщается в микроблоге телеканала в Twitter.

"Это новый левый фашизм. Она — это его часть, я думаю, мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя... Мадонну нужно арестовать", — отметил Гингрич.

23 января Мадонна пояснила, что ее резкие выражения на женском марше протеста в адрес Трампа были вырваны из контекста. "Я не жестокий человек и не пропагандирую насилие... Моя речь начиналась со слов "я хочу начать революцию любви"... Мои высказывания были метафорой", — отметила она.

Мадонна выступила с резкими выражениями в адрес нового президента США 21 января на женском марше в Вашингтоне. "Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас", — сказала она собравшейся толпе, добавив матерное выражение. С использованием аналогичных слов она также "послала" Трампа. Она также заявила, что "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом, но это ничего не изменит", передает The Huffington Post. Певица назвала акцию началом революции и призвала не отступать и не впадать в отчаяние.

Акции против Трампа, вступившего в должность президента 20 января, прошли в США, Канаде, Великобритании, других странах. Сам президент, комментируя происходящее, задался вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.
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Источник:

Lenta.ru

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