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Спасатели прекратили поиски людей на месте обрушения дома в Казахстане http://www.segodnya.ua/img/article/7852/40_main.1483375879.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/40_tn.1483375879.jpg Мир Шесть человек извлечены из-под завалов живыми

Спасатели прекратили поиски людей на месте обрушения дома в Казахстане

Сегодня, 18:50

Шесть человек извлечены из-под завалов живыми

По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Фото: КЧС МВД РК
По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Фото: КЧС МВД РК

В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана завершены поисково-спасательные работы на завалах рухнувшего многоэтажного дома.

"Окончательное число жертв – девять человек. Без вести пропавших нет", – сообщили в администрации региона.

Также известно, что шесть человек извлечены из-под завалов живыми, госпитализированы в настоящее время двое.

Всего в доме проживало 118 человек, из которых 30 находились в здании в момент ЧП. Экстренные службы оперативно эвакуировали всех жильцов. Они размещены в помещении местных мечети и детского сада, а также у родственников.

Основной причиной обрушения дома, которое произошло накануне, называется взрыв отопительного котла в подвале.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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