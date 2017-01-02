Спасатели прекратили поиски людей на месте обрушения дома в Казахстане

В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана завершены поисково-спасательные работы на завалах рухнувшего многоэтажного дома.

"Окончательное число жертв – девять человек. Без вести пропавших нет", – сообщили в администрации региона.

Также известно, что шесть человек извлечены из-под завалов живыми, госпитализированы в настоящее время двое.

Всего в доме проживало 118 человек, из которых 30 находились в здании в момент ЧП. Экстренные службы оперативно эвакуировали всех жильцов. Они размещены в помещении местных мечети и детского сада, а также у родственников.

Основной причиной обрушения дома, которое произошло накануне, называется взрыв отопительного котла в подвале.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.