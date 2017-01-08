Спецслужбы Турции задержали четверых чеченцев, которые направлялись в Сирию

По данным турецких спецслужб, они ехали в Сирию для вступления в ряды террористической группировки "Исламское государство"

Спецслужбы Турции задержали на юге страны четверых уроженцев Чечни, ехавших в Сирию для участия в боях на стороне террористов, сообщает tvrain.ru со ссылкой на газету Haberturk.

Чеченцы были задержаны в провинции Мерсин. По данным турецких спецслужб, они ехали в Сирию для вступления в ряды террористической группировки "Исламское государство".

По данным агентства Anadolu, у задержанных нашли документы на имена Мансура Хатты, Ахмета Рафиа, Фуата Аланмара и Хусейна Амада. Поддельные удостоверения личности выдаются турецкими властями сирийским беженцам, отмечает агентство.

Задержанных отправили под арест по решению суда.

Как сообщалось, российские спецслужбы впервые признали участие россиян в сирийском конфликте на стороне боевиков летом 2013 года. Тогда глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в рядах исламских радикалов воюет 200 россиян. В марте 2016 года МВД сообщило о 3417 россиянах-боевиках.