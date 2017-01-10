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Спикер Госдумы РФ озвучил позицию по дальнейшему участию в ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7867/62_main.1484040274.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/62_tn.1484040274.jpg Мир В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за незаконной аннексии Крыма Россией ввела против российской делегации санкции

Спикер Госдумы РФ озвучил позицию по дальнейшему участию в ПАСЕ

Сегодня, 11:20

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за незаконной аннексии Крыма Россией ввела против российской делегации санкции

Вячеслав Володин. Фото: ТАСС
Вячеслав Володин. Фото: ТАСС

РФ выступает за диалог с ПАСЕ, но участвовать в организации, где лишают права голоса, смысла нет, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

"Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет", – сказал Володин журналистам.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за незаконной аннексии Крыма приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов.

В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.

Володин отметил, что его встреча с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом планируется 12 января.

Ранее сообщалось, что делегация ПАСЕ посетит Москву 11-13 января.

Аграмунт в прошлом году трижды посетил Россию.

Ранее Совет Госдумы РФ утвердил составы депутатских делегацией ПАСЕ.
россия, пасе, санкции, Госдума РФ, Володин

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