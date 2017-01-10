Спикер Госдумы РФ озвучил позицию по дальнейшему участию в ПАСЕ
В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за незаконной аннексии Крыма Россией ввела против российской делегации санкции
РФ выступает за диалог с ПАСЕ, но участвовать в организации, где лишают права голоса, смысла нет, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
"Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет", – сказал Володин журналистам.
В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за незаконной аннексии Крыма приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов.
В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.
Володин отметил, что его встреча с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом планируется 12 января.
Ранее сообщалось, что делегация ПАСЕ посетит Москву 11-13 января.
Аграмунт в прошлом году трижды посетил Россию.
Ранее Совет Госдумы РФ утвердил составы депутатских делегацией ПАСЕ.
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