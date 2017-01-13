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"Спокойно присели": в России врач попросил подождать истекающего кровью мужчину (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/37_main.1484264921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/37_tn.1484264921.jpg Мир В настоящий момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии

"Спокойно присели": в России врач попросил подождать истекающего кровью мужчину (видео)

Сегодня, 05:30

В настоящий момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии


Осторожно: в ролике присутствует ненормативная лексика

Врач Мариинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Кондаков не стал спешить с оказанием помощи мужчине, получившему ножевое ранение. Видеозапись опубликовал друг пострадавшего Наби Дадашев в группе "ДТП и ЧП. Петербург", – пишет TJ. Несмотря на требования друзей пострадавшего оказать ему медицинскую помощь, Кондаков призвал группу мужчин "закрыть рот" и "спокойно присесть".

"Привезли знакомого в Мариинскую больницу с ножевым ранением. У него была большая потеря крови, также задета почка. На просьбу врачам оказать помощь некий врач, который на видеозаписи халатно отнесся к этому, со словами "Ой, ждите", – говорит Наби Дадашев.

Автор также подчеркнул, что врач пытался выхватить у него камеру, а также спокойно беседовал с коллегами, пока человек истекал кровью.

Главврач Мариинской больницы Олег емельянов в интервью Life обвинил друзей пострадавшего в нарушении порядка в больнице.

"Ситуация была такова: несколько человек притащили раненого в живот, положили его на пол и начали орать, кричать, оскорблять и снимать — что он такой тут несчастный на полу лежит. Врачи сказали им, что пациента в таком состоянии не нужно было таскать на себе, а вызывать скорую помощь, потому что если серьезное, то они могли привезти его слишком поздно. После этой агрессии мы вызвали сотрудников полиции. Одного из разбушевавшихся отвезли в 78-й отдел, откуда он потом благополучно ушел или сбежал, после чего опять пришел к нам, продолжал хамить и вести себя агрессивно", – говорит Олег Емельянов.

По словам Емельянова сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностировано проникающее ранение в живот и ранение почки.

Сам Кондаков назвал сложившуюся ситуацию "банальной", подчеркнув, что помощь мужчине была оказана вовремя.

"Банальная для нас ситуация, когда такое агрессивное отношение к медицинским работникам. Хотя никаких проблем там не было с точки зрения оказания медицинской помощи. Конечно, люди находились в состоянии возбуждения, шумели, но помощь была оказана абсолютно вовремя", – говорит Сергей Кондаков.

Активисты движения "Синие ведерки" направили в Минздрав обращение, попросив разобраться в происшествии в Мариинской больнице.

Прошу вас просмотреть видео и принять меры, дав правовую оценку действиям врачей. если имеются факты статьи 124 УК РФ "Неоказание помощи больному", необходимо отправить мое заявление в подведомственную инстанцию в следственные органы.

"Прошу ответ на мое заявление прислать за личной подписью министра здравоохранения Скворцовой В.И", – пишут активисты движения "Синие ведерки".
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