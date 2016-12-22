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Среди погибших во время теракта в Берлине могут быть двое украинцев – Климкин http://www.segodnya.ua/img/article/7818/82_main.1482393717.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/82_tn.1482393717.jpg Мир По его словам, посольство Украины в Германии ожидает результатов ДНК-анализа, после которого можно будет сказать точно

Среди погибших во время теракта в Берлине могут быть двое украинцев – Климкин

Сегодня, 09:59

По его словам, посольство Украины в Германии ожидает результатов ДНК-анализа, после которого можно будет сказать точно

Последствия теракта в Берлине. Фото: AFP
Последствия теракта в Берлине. Фото: AFP

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.

В эфире 1+1 министр сообщил, что посольство Украины в Германии ожидает результатов ДНК-анализа, после которого можно будет сказать точно, однако речь может идти о двух погибших гражданах Украины – мужчине и женщине.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером 19 декабря.
Германия, Украина, теракт, ярмарка, берлин, грузовик, климкин

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Источник:

Интерфакс-Украина

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