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Среди жертв теракта в Стамбуле есть россиянка http://www.segodnya.ua/img/article/7851/34_main.1483346821.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/34_tn.1483346821.jpg Мир Террористы застрелили гражданку России в ночном клубе

Среди жертв теракта в Стамбуле есть россиянка

Сегодня, 10:46

Террористы застрелили гражданку России в ночном клубе

Россиянка погибла по время теракта в Стамбуле. Фото: AFP
Россиянка погибла по время теракта в Стамбуле. Фото: AFP

Среди жертв теракта в стамбульском ночном клубе Reina оказалась гражданка России. Об этом сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.

"Информация о гибели российской гражданки подтверждается", — сообщил представитель ведомства.

Первоначально погибшая девушка считалась гражданкой Азербайджана. По словам представителя генконсульства, найденные при девушке документы подтверждают ее российское гражданство.

Он также сообщил, что турецкие власти закончили процедуру опознания погибших и установили их личности и гражданство. В генконсульстве добавили, что больше россиян среди погибших и раненых, по информации турецкой стороны, нет.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
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