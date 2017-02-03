США аннулировали более 100 тысяч виз после миграционного указа Трампа – Washington Post
Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе судебного слушания по делу о двух гражданах Йемена, которых не пустили на территорию США
Более 100 тысяч виз были аннулированы американскими властями после подписания президентом США Дональдом Трампом миграционного указа, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на юриста, защищающего в суде интересы администрации.
Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе судебного слушания по делу о двух гражданах Йемена, которых не пустили на территорию США.
В минувшие выходные Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
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