США аннулировали более 100 тысяч виз после миграционного указа Трампа – Washington Post

Сегодня, 19:56

Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе судебного слушания по делу о двух гражданах Йемена, которых не пустили на территорию США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Более 100 тысяч виз были аннулированы американскими властями после подписания президентом США Дональдом Трампом миграционного указа, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на юриста, защищающего в суде интересы администрации.

Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе судебного слушания по делу о двух гражданах Йемена, которых не пустили на территорию США.

В минувшие выходные Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
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Интерфакс-Украина

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