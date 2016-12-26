США анонсировали новое масштабное наступление на Мосул

Как отмечается, иракские подразделения отвоевали четверть Мосула, но их продвижение замедлилось в последние дни

Иракские войска начнут наступление против сил "Исламского государства" в иракском городе Мосул в ближайшие дни и продолжат военную операцию, которая продолжается уже два месяца. Об этом заявил подполковник Стюарт Джеймс, командир батальона, который оказывает поддержку силам безопасности Ирака на юго-восточном фронте, сообщает Reuters.

"Сейчас мы проводим следующий этап наступления и начинаем проникновение вглубь восточных районов Мосула. Поэтому сейчас происходит позиционирование и определение местоположения людей и оборудования в городе... наступление произойдет в ближайшие несколько дней", – сказал Джеймс.

Иракские подразделения отвоевали четверть Мосула, но их продвижение замедлилось в последние дни. Это первая значительная кампании.

Несколько тысяч бойцов иракской полиции с тяжелым вооружением были переведены из южных окрестностей Мосула две недели назад для укрепления восточного фронта после того, как армейские подразделения понесли тяжелые потери во время контрудара ИГИЛ.

По словам Джеймса, темпы предстоящего этапа наступления в восточной части будут зависеть от сопротивления "Исламского государства".

"Если мы достигнем больших успехов в первый день и наберем обороты, то наступление может пойти очень быстро. Если бои будут очень тяжелыми в первый день, и нам придется удерживать позиции, это может занять больше времени", – сказал он.

Ранее сообщалось, что не менее 30 человек погибли в результате трех терактов, произошедших на контролируемой военными территории иракского города Мосул.