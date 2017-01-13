Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
США должны были давно ужесточить санкции против РФ – Конгресс http://www.segodnya.ua/img/article/7878/63_main.1484294055.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/63_tn.1484294055.jpg Мир Райан обвинил Москву в том, что она представляет глобальную угрозу всему миру, и выступил за активизацию конфронтации с Россией

США должны были давно ужесточить санкции против РФ – Конгресс

Сегодня, 09:51

Райан обвинил Москву в том, что она представляет глобальную угрозу всему миру, и выступил за активизацию конфронтации с Россией

Пол Райан. Фото: nationofchange.org
Пол Райан. Фото: nationofchange.org

Уходящему президенту США Бараку Обаме следовало гораздо раньше ужесточить режим санкций в отношении России. С таким утверждением выступил в четверг спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, отвечая на вопросы зрителей телекомпании CNN.

"Я считаю, что наш президент ввел санкции против России слишком поздно. Это надо было сделать раньше", – утверждал республиканец.

Он также обвинил Москву в том, что она "представляет глобальную угрозу всему миру", и выступил за активизацию конфронтации с Москвой.

"Я считаю, что нам надо быть более активными в конфронтации с Россией. Я считаю, что они (россияне) действительно вмешивались в ход наших выборов и таким образом влияли на них. Одно государство вмешивается в выборы другого государства. Так поступать плохо", – пояснил Райан.

Он обвинил руководство РФ в том, что оно "не разделяет наши (США) интересы, пытается расстроить наши интересы" и "делегитимизировать демократии в других странах мира".

Напомним, Вашингтон 29 декабря в ответ на причастность Москвы к кибератакам объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Власти США также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Как известно, кандидат на должность директора ЦРУ Майкл Помпео подтвердил, что Россия совершала кибератаки и пыталась повлиять на исход выборов в США. "Выражаю уважение к этому докладу (по кибератакам – Ред.), в котором вполне ясно изложено о том, что произошло – об участии России и попытках с помощью кибератак получить информацию и оказать влияние (на выборы в США – Ред.)", – сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по разведке.
россия, США, Обама, райан, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "США должны были давно ужесточить санкции против РФ – Конгресс". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

На пресс-конференции Трам не стал общаться со СМИ, которые постоянно критикуют его. Фото AFP

Перед инаугурацией Трамп увяз в "компромате": скандал недели в США

Сегодня, 07:00

Журналисты попытались узнать у Трампа о санкциях против России за кибератаки. В ответ новоизбранный президент усомнился в московском следе

Мир

Всего под санкции попали 18 лиц. Фото из открытых источников

США ввели санкции против военных Сирии за использование химоружия против собственного народа

Сегодня, 01:36

Санкции затронули представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой оружия массового поражения

Мир

Госдеп США применил санкции против сирийских офицеров. Фото: rus.delfi.ee

Госдеп США надавил санкциями на военных Асада

Вчера, 18:57

Сообщается, что под ограничительные  меры попали в том числе 18 полновников и генералов правительственной армии Сирии

Мир

Эмблема Центрального разведывательного управления США. Фото: AFP

Кандидат на пост главы ЦРУ высказал свое мнение о кибератаках из России

Вчера, 18:48

Мнение руководства американской разведки о российских хакерах при переходе управления страной от Барака Обамы к Дональду Трампу может и не измениться

Политика

Фото: AFP

"У Тиллерсона была заготовленная речь, многие вопросы он читал по бумажке" - нардеп

Вчера, 16:03

Во время слушаний в Сенате США кандидат на главу Госдепа заявил, что Украина пострадала от российской агрессии

Политика

Джо Байден. Фото AFP

"Байден – один из самых больших друзей Украины", - Рябчин

Вчера, 15:26

Возможно, вице-президент США Джо Байден привезет в Киев "финальные переходные месседжи" для Украины

Политика

Рекс Тиллерсон. Фото AFP

"На "флирте" с РФ можно стать президентом США, но быть президентом на "флирте" проблематично", - эксперт

Вчера, 14:42

Новая Администрация США попытается найти точки соприкосновения с Кремлем и Путиным, считает Гетьманчук

Политика

Байден снова едет в Украину. Фотограф: О. Иващенко

Команде Трампа может не понравиться, что Украина - любимое "детище" Байдена - эксперт

Вчера, 13:20

Украине необязательно афишировать привязанность к себе старой Администрации США, считает Алена Гетьманчук

Мир

Джон Маккейн. Фото: AFP

Сенатор Маккейн резко "прошелся" по Путину

Вчера, 11:36

Республиканец призвал возродить принципы Рейгана, так как уверен, что в Кремле понимают только силу

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Санкции против РФ не повлияют на политику в отношении Украины – эксперт

Вчера, 11:18

Ограничительные меры США и Европы не помешают Путину оставаться популярным у российского народа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.