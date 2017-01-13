США должны были давно ужесточить санкции против РФ – Конгресс

Райан обвинил Москву в том, что она представляет глобальную угрозу всему миру, и выступил за активизацию конфронтации с Россией

Уходящему президенту США Бараку Обаме следовало гораздо раньше ужесточить режим санкций в отношении России. С таким утверждением выступил в четверг спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, отвечая на вопросы зрителей телекомпании CNN.

"Я считаю, что наш президент ввел санкции против России слишком поздно. Это надо было сделать раньше", – утверждал республиканец.

Он также обвинил Москву в том, что она "представляет глобальную угрозу всему миру", и выступил за активизацию конфронтации с Москвой.

"Я считаю, что нам надо быть более активными в конфронтации с Россией. Я считаю, что они (россияне) действительно вмешивались в ход наших выборов и таким образом влияли на них. Одно государство вмешивается в выборы другого государства. Так поступать плохо", – пояснил Райан.

Он обвинил руководство РФ в том, что оно "не разделяет наши (США) интересы, пытается расстроить наши интересы" и "делегитимизировать демократии в других странах мира".

Напомним, Вашингтон 29 декабря в ответ на причастность Москвы к кибератакам объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Власти США также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Как известно, кандидат на должность директора ЦРУ Майкл Помпео подтвердил, что Россия совершала кибератаки и пыталась повлиять на исход выборов в США. "Выражаю уважение к этому докладу (по кибератакам – Ред.), в котором вполне ясно изложено о том, что произошло – об участии России и попытках с помощью кибератак получить информацию и оказать влияние (на выборы в США – Ред.)", – сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по разведке.