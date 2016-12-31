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США, Франция и Германия прокомментировали "российскую" резолюцию СБ ООН http://www.segodnya.ua/img/article/7850/6_main.1483210632.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/6_tn.1483210632.jpg Мир Прездставители западных стран надеются на перемирие в Сирии

США, Франция и Германия прокомментировали "российскую" резолюцию СБ ООН

Сегодня, 20:56

Прездставители западных стран надеются на перемирие в Сирии

В СБ ООН приветствуют резолюцию по Сирии. Фото: AFP
В СБ ООН приветствуют резолюцию по Сирии. Фото: AFP

Франция настаивает на немедленном перемирии в Сирии, заявил представитель республики в ООН. 

"Франция рассчитывает на то, что перемирие будет осуществлено эффективно и немедленно", — заявил он, выступая на заседании СБ ООН.

Он также подчеркнул, что главное опасение Парижа "связано с серьезным недоверием, которое существует между различными сторонами в Сирии". Также представитель Франции отметил, что "передача политической власти является необходимым условием для достижения мира в Сирии".

Кроме того, Великобритания надеется, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в Сирии, заявил представитель страны.

"Мы призываем все стороны соблюдать перемирие на местах. Те, кто влияют на стороны, особенно российские и турецкие гаранты (перемирия), должны воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться, чтобы прекращение огня удержалось. Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях на местах", — сказал представитель Великобритании.

США считают принятую резолюцию сбалансированной, заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон.

"Мы проголосовали за эту резолюцию, потому что она отражает правильный баланс: осторожный оптимизм и поддержку (процессу урегулирования – ред.)", — заявила Сисон.

Напомним, Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. Как известно, Россия и Турция в Сирии поддерживают разные стороны конфликта.
россия, Великобритания, Германия, США, Турция, Франция, ООН, Совет безопасности ООН, сб оон

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Источник:

РИА Новости

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