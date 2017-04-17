США и Китай достигли консенсуса по ракетным пускам КНДР – советник Трампа

Сегодня, 00:38

США и союзники в регионе работают над целым рядом возможных ответов Северной Корее

Герберт Раймонд МакМастер. Фото: из открытых источников
Герберт Раймонд МакМастер. Фото: из открытых источников

В настоящее время уже существует международный консенсус, в том числе и с Китаем, о том, что дальнейшие ракетные испытания Северной Кореи нельзя терпеть. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Герберт Раймонд МакМастер, сообщает "112 Украина" со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сказал МакМастер, находясь в столице Афганистана Кабуле, последнее такое испытание стало элементом провокационного, дестабилизационного и угрожающего поведения Пхеньяна, и президент США Дональд Трамп не позволит Северной Корее ставить Соединенные Штаты или их региональных союзников под угрозу.

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Поэтому, сказал он, благодаря достигнутому консенсусу настало время пойти на все возможные шаги, кроме военных, в попытке решить эту проблему мирным путем.

По словам МакМастера, Вашингтон сейчас работает вместе со своими союзниками в регионе, в том числе и с руководством Китая, над целым рядом возможных ответов, и рассматриваются все возможности.

Отметим, что в Китае это заявление еще не комментировали.

О последнем к настоящему времени северокорейском ракетном испытании, которое оказалось неудачным – ракета взорвалась вскоре после старта, – сообщили за несколько часов до прибытия в соседнюю Южную Корею с визитом вице-президента США Майкла Пенса.

Прибыв в Сеул, Пенс заявил, что утренняя провокация Северной Кореи еще раз напомнила об опасности для Южной Кореи и для США.

Как известно, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

В свою очередь в Северной Корее не видят ничего страшного в ракетных испытаниях, в том числе и ядерного оружия. В КНДР заявляют, что ядерная программа имеет цель исключительно защиты своего государства и не несет угрозы другим странам.
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