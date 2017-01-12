США намерены говорить с Россией с позиции силы – Чалый

По его словам, в Вашингтоне существует консолидированная позиция относительно санкций, введенных в связи с невыполнением Россией минских решений

В Вашингтоне придерживаются позиции, что разговор с Россией будет происходить с позиции силы. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает "112 Украина".

"Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы", – заявил Валерий Чалый.

По его словам, в Вашингтоне существует консолидированная позиция относительно санкций, введенных в связи с невыполнением Россией минских решений. "Другое дело, что сейчас звучат заявления тех людей, которые будут приходить на должности, что возможно использовать и другие инструменты, которые не были применены в полной мере. Как это будет выглядеть на практике – посмотрим", – добавил представитель Украины в Вашингтоне.

По словам Валерия Чалого, новый законопроект относительно нового пакета санкций в отношении Российской Федерации имеет достаточно сильную поддержку. "Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Тут можно говорить об усилении санкций", – считает он.

Он также отметил, что сейчас законопроект поддерживают довольно сильные политические фигуры из республиканской и демократической партий. "Поэтому сейчас, я знаю, идет работа в Конгрессе, чтобы увеличить число сенаторов, которые будут его поддерживать", – прокомментировал Валерий Чалый.

Валерий Чалый также отметил, что считает политику санкций правильной, ведь она оказывает давление на Россию. "И мы будем делать все, чтобы санкции в связи с нелегальной попыткой аннексии Крыма оставались в силе", – заявил он.

Напомним, группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Также кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, заявил, что не поддерживает оккупацию Крыма Россией.

Бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст не сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп будет усиливать американскую армию, в том числе ядерное вооружение, а это даст возможность говорить с Китаем или Россией с позиции силы в случае их агрессивных действий.