США не будут отменять санкции против России (видео)
События на ТК Украина
Власти Америки могут даже усилить ограничительные меры против РФ
Соединенные Штаты сохранят санкции против России. И даже могут усилить давление. Об этом заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон.
Кроме того, предупредил – Сенат не признает аннексии Крыма.
Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп намекал, что может пойти на сделку – снять с Москвы санкции в обмен на сокращение ядерного вооружения. Впрочем, в Кремле заявили – на такое не согласятся.
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