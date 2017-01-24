США не будут отменять санкции против России (видео)

Власти Америки могут даже усилить ограничительные меры против РФ

Соединенные Штаты сохранят санкции против России. И даже могут усилить давление. Об этом заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

Кроме того, предупредил – Сенат не признает аннексии Крыма.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп намекал, что может пойти на сделку – снять с Москвы санкции в обмен на сокращение ядерного вооружения. Впрочем, в Кремле заявили – на такое не согласятся.

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