Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
США обвинили Китай в кибершпионаже http://www.segodnya.ua/img/article/7858/58_main.1483642074.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/58_tn.1483642074.jpg Мир В распространенном совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что "Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США"

США обвинили Китай в кибершпионаже

Сегодня, 21:16

В распространенном совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что "Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США"

Джеймс Клэппер. Фото: AFP
Джеймс Клэппер. Фото: AFP

Китай осуществляет кибершпионаж против США и других иностранных целей, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

"Они продолжают кибершпионаж, хотя было некоторое сокращение их киберактивности", – сказал он, отвечая в четверг в Конгрессе на вопрос конгрессмена от Аляски Дэна Салливана о том, почему не было серьезной реакции со стороны США, когда стало известно, что китайцы похитили 22 миллиона файлов с чувствительной информацией, включая те, которые принадлежали американской разведке.

Задавая свой вопрос, конгрессмен упомянул о достигнутой в 2015 году договоренности между США и КНР в киберсфере, которая предусматривала прекращение подобных атак.

Однако, по словам Дж.Клэппера, в соглашении шла речь о прекращении такого рода деятельности ради коммерческой выгоды. Что же касается инцидента с похищением данных разведки, то, отметил он, "это был шпионаж". "Мы, как и другие страны, осуществляем тот же шпионаж. И если мы начнем наказывать друг друга за акты такого шпионажа, то это совсем другой политический вопрос", – сказал директор Нацразведки США.

В распространенном в четверг совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что "Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США, наших союзников и американских компаний после того, как в сентябре 2015 года были достигнуты договоренности в киберсфере между КНР и США".

"Частные эксперты по безопасности продолжают замечать киберактивность со стороны Китая, хотя ее уровень сократился и нет подтверждений, что украденные данные использовались для коммерческой выгоды", – утверждают авторы доклада.

Как отмечается в документе, "Пекин также выборочно использовал кибератаки против иностранных целей, которые, возможно, по его мнению, угрожали внутренней стабильности Китая и легитимности его режима".

"Китай продолжает интегрировать и оптимизировать свои методы и возможности в киберсфере в единый элемент, который все сложнее будет распознать и которому будет сложнее противодействовать", – говорится в докладе.

Между тем, касаясь предполагаемой российской хакерской атаки во время избирательной кампании в США, Дж.Клаппер вновь заявил, что расценивает эти усилия как попытку подорвать демократию США и повлиять на выборы.
Китай, США, шпионаж, КНР, киберпреступность, кибератака

Вы сейчас просматриваете новость "США обвинили Китай в кибершпионаже". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама похвастался тем, как изменил Америку

Сегодня, 15:02

Действующий президент США уверен, что заложил новый фундамент для своей страны

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп намерен сделать из России ситуативного союзника - политолог

Сегодня, 10:09

Новоизбранный президент США Дональд Трамп склонен рассматривать Россию как ситуативного партнера и будет добиваться смягчения санкций в отношении нее, считает политический эксперт Андрей Миселюк

Мир

Директор ЦРУ обвинил Москву во вмешательстве в европейские выборы. Фото: AFP

Россия влияет на выборы в Европе - глава ЦРУ

Сегодня, 09:36

Бреннан обвинил РФ в попытках пдорвать основы демократии во многих странах

Экономика

В США уверяют, что нашли доказательства вины РФ в кибератаках. Фото: AFP

Разведка США заявила о наличии доказательств участия России в кибератаках

Сегодня, 08:30

Соответствующий доклад все еще находится в работе у спецслужб США

Мир

Джон Маккейн. Фото: AFP

Маккейн: Кибератаки России на США - это акт войны

Сегодня, 08:16

Сенатор назвал вмешательство в выборы президента попыткой разрушить структуру нации

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Чего ждать от Путина в 2017 году: Украина, Сирия, США

Сегодня, 06:59

В этом году следует ожидать, что Россия и США предпримут попытку наладить двусторонние отношения, которые обострились за последние годы, считают политические эксперты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.